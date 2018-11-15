Власти Екатеринбурга отреагировали на информацию об ЛГБТ-рисунках в школе

Представитель департамента образования администрации города Ольга Ерачина заявила, что на выставке рисунков в екатеринбургской школе №115 картинок с однополыми парами не было.

«В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. В некоторых работах изображена радуга – символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей», – заявила Ерачина РИА «Новости».

Она подчеркнула, что на рисунке ученицы 9-го класса, опубликованном в СМИ, изображены «люди с разной внешностью». По словам представителя ведомства, рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Однако с педагогом была проведена разъяснительная работа.

Ранее «Комсомольская правда. Урал» сообщила о конкурсе плакатов «Толерантный мир» в екатеринбургской школе № 115. В выставке приняли участие ученики 5-11 классов, один из авторов якобы изобразил фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой. Рисунок назван «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны».

К ситуации, по данным издания, подключены психологи, которые готовы пообщаться с детьми и родителями.