Минфин США оштрафовал американскую компанию за поставки «Алмаз-Антею»

Министерство финансов Соединенных Штатов оштрафовало американскую компанию Cobham за поставку комплектующих российскому концерну «Алмаз-Антей».

Компания Cobham в рамках досудебного урегулирования согласилась выплатить штраф в размере 87,5 тыс. долларов в связи с тем, что ее уже бывшая дочерняя организация Metelics допустила три случая нарушения американских санкций против России, передает ТАСС.

По версии министерства финансов Соединенных Штатов, руководство Cobham само сообщило о поставках комплектующих для радиолокационных станций управления воздушным движением компании «Алмаз-Антей Телекоммуникации», которая является дочерней структурой «Алмаз-Антея»,.

Минфин США уточнил, что сделка была проведена через дистрибьюторов в Канаде и России.

Напомним, в октябре прошлого года Госдеп США опубликовал перечень из 33 российских оборонных компаний, деловое сотрудничество с которыми могло привести к применению американских санкций.

В России обвинили США в попытке вытеснить конкурента с рынка вооружений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как американские санкции стали влиять на продажу российского оружия.