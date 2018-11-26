МИД вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

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26 ноября, понедельник | Последнее обновление — 19:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:СБ ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти
Олег Кожемяко: Врать не надо было!
Москвичи запретили собирать деньги для бездомных
Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
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Очень глупый план Порошенко
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
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Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»
Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
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Умер Бернардо Бертолуччи
Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляскеПодробности...
Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова
Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военнымПодробности...
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
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