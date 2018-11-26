МИД вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

Временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому вручили в российском МИДе ноту протеста в связи с действиями украинских кораблей в Черном море.

«26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море», – сообщается на сайте МИД.

Кроме того, Нимчинскому выразили возмущение в связи с нападениями украинских радикалов на диппредставительства России на Украине.

«Внимание Нимчинского было привлечено к заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года, ему была вручена соответствующая нота», – сообщает дипведомство.

Также в разговоре было подчеркнуто, что ответственность за возможное негативное развитие конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории «полностью лежит на украинской стороне».

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Керченском проливе в МИД России прибыл временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.

В воскресенье провокация ВМС Украины в Черном море завершилась задержанием трех кораблей, в том числе двух новейших бронекатеров «Гюрза-М». Москва заявила Киеву решительный протест.

После этого на Украине приняли решение о военном положении, которое пока не утверждено Верховной радой.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.