В МИД прибыл временный поверенных в делах Украины

В связи с инцидентом в Керченском проливе в МИД России прибыл временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.

На вопросы СМИ Нимчинский отвечать отказался, передает РИА «Новости».

Поводом для вызова, как поясняли в МИД, «являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны».

Напомним, в воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах. Три корабля ВМС Украины были задержаны перед Керченским проливом, в том числе два новейших бронекатера «Гюрза-М» – «Никополь» и «Бердянск».

После этого на Украине приняли решение о военном положении, которое теперь должна утвердить Верховная рада. Москва заявила Киеву решительный протест в связи с провокационными действиями.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.