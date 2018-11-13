В Киеве срезали кабель правительственной связи

В Киеве по подозрению в хищении 79 метров кабеля правительственной связи задержали трех человек, сообщила пресс-служба местной полиции.

Во время обхода по территории Десянского района столицы полицейские заметили трех мужчин, тянущих в автомобиль кабель, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Украины.

Мужчины были задержаны, на место прибыла следственно-оперативная группа.

«На месте преступления у задержанных изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тыс. гривен (5,8 тыс. долларов)», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигурантам грозит до шести лет тюремного заключения.