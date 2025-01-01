Сальдо сообщил о бегстве украинцев в Россию через Европу из-за ограничений Киева

Tекст: Мария Иванова

Большинство украинцев, стремящихся покинуть страну и попасть в Россию, вынуждены делать это транзитом через страны Европы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости». По словам Сальдо, киевский режим ограничивает возможность выезда простых граждан непосредственно в Россию, что вынуждает их искать обходные пути.

«Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», – сказал он.

Ранее Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, но город Херсон и часть правобережной территории остаются под контролем украинских войск.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия стала самой безопасной страной для украинцев.