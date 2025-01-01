Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет WSJ, Трамп и его администрация столкнутся с пятью основными преградами при реализации предвыборных обещаний по борьбе с нелегальной иммиграцией, передает телеканал «360».

Первая проблема – перегруженность иммиграционных судов. Очереди на слушания уже сформированы до 2029 года, и судей катастрофически не хватает. Это может значительно задержать процесс рассмотрения дел о депортации.

Вторая преграда заключается в нехватке персонала у Агентства иммиграционного и таможенного контроля США, ответственного за арест и высылку нелегалов. Агентству не хватает сотрудников и техники для эффективной работы.

Третье препятствие связано с отказом некоторых американских мегаполисов содействовать массовым депортациям. Многие города выступают против этой политики, что затрудняет обнаружение и задержание нарушителей.

Четвертая сложность – это необходимость организовывать обратные перелеты для мигрантов, прибывающих из множества направлений. Это делает процесс депортации все более долгим и дорогостоящим.

Пятая преграда связана с бюрократией. Все изменения в миграционной политике, предложенные Трампом, могут быть реализованы только через конгресс или поправки в Конституцию, что требует значительного времени и ресурсов.

Агентство Reuters сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах, что кардинально изменит политику страны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о его предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.