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WSJ: Трампа ждут пять преград в борьбе с мигрантами
Администрация избранного президента США Дональда Трампа столкнется с трудностями в реализации обещаний по борьбе с нелегальной иммиграцией из-за перегруженности судов, нехватки персонала и других факторов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Как пишет WSJ, Трамп и его администрация столкнутся с пятью основными преградами при реализации предвыборных обещаний по борьбе с нелегальной иммиграцией, передает телеканал «360».
Первая проблема – перегруженность иммиграционных судов. Очереди на слушания уже сформированы до 2029 года, и судей катастрофически не хватает. Это может значительно задержать процесс рассмотрения дел о депортации.
Вторая преграда заключается в нехватке персонала у Агентства иммиграционного и таможенного контроля США, ответственного за арест и высылку нелегалов. Агентству не хватает сотрудников и техники для эффективной работы.
Третье препятствие связано с отказом некоторых американских мегаполисов содействовать массовым депортациям. Многие города выступают против этой политики, что затрудняет обнаружение и задержание нарушителей.
Четвертая сложность – это необходимость организовывать обратные перелеты для мигрантов, прибывающих из множества направлений. Это делает процесс депортации все более долгим и дорогостоящим.
Пятая преграда связана с бюрократией. Все изменения в миграционной политике, предложенные Трампом, могут быть реализованы только через конгресс или поправки в Конституцию, что требует значительного времени и ресурсов.
Агентство Reuters сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах, что кардинально изменит политику страны.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о его предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.