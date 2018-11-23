Президент Сербии собрал экстренное совещание из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александар Вучич экстренно собрал силовиков на совещание в связи с задержанием косовских сербов в Косовска-Митровице.

Во дворец президента прибыли министр обороны Александар Вулин, начальник генштаба Милан Мойсилович, глава МВД Небойша Стефанович, начальники спецслужб, передает ТАСС.

Отмечается, что кабмин страны также проводит экстренное заседание.

В ночь на пятницу полицейский спецназ самопровозглашенной республики Косово провел задержания по нескольким адресам в Косовска-Митровице; в полдень здесь должны бы пройти акции протеста косовских сербов против введенных Приштиной 100-процентных пошлин на сербские товары.

Задержаны четыре человека. Сообщается, что во время операции были слышны выстрелы.

Ранее Вучич предупредил, что последствия введения Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины могут привести к катастрофе весь Балканский регион.

В среду правительство Косово ввело 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также запретило поставку продукции, не маркированной лейблом Косово.

Тогда президент Сербии вызвал послов России, США и Китая на срочные встречи. ЕС отчитал Косово за примененные меры.