Президент Сербии собрал экстренное совещание из-за ситуации в Косово

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Кто толкает Балканы к новой войне

Президент Сербии Александр Вучич и сербские солдатыФото: predsednik.rs
В специальном обращении к нации президент Сербии Александр Вучич предрек балканскому региону «полную катастрофу». Албанские власти квазигосударства Косово отбросили последние приличия и перешли к шантажу сербской стороны, на который Белграду нужно как-то реагировать. Война в сложившихся условиях – это не угроза, а неизбежное следствие. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную состоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...

Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Президент Сербии собрал экстренное совещание из-за ситуации в Косово

          23 ноября 2018, 11:32

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Президент Сербии Александар Вучич экстренно собрал силовиков на совещание в связи с задержанием косовских сербов в Косовска-Митровице.

          Во дворец президента прибыли министр обороны Александар Вулин, начальник генштаба Милан Мойсилович, глава МВД Небойша Стефанович, начальники спецслужб, передает ТАСС.

          Отмечается, что кабмин страны также проводит экстренное заседание.

          В ночь на пятницу полицейский спецназ самопровозглашенной республики Косово провел задержания по нескольким адресам в Косовска-Митровице; в полдень здесь должны бы пройти акции протеста косовских сербов против введенных Приштиной 100-процентных пошлин на сербские товары.

          Задержаны четыре человека. Сообщается, что во время операции были слышны выстрелы.

          Ранее Вучич предупредил, что последствия введения Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины могут привести к катастрофе весь Балканский регион.

          В среду правительство Косово ввело 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также запретило поставку продукции, не маркированной лейблом Косово.

          Тогда президент Сербии вызвал послов России, США и Китая на срочные встречи. ЕС отчитал Косово за примененные меры.


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