ЕС отчитал Косово за меры против Сербии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отреагировала на введение непризнанной республикой Косово пошлин в размере 100% на товары Сербии и Боснии и Герцеговины.

«Правительство Косова должно немедленно аннулировать эти решения», - цитирует ТАСС Могерини.

Напомним, правительство самопровозглашенной республики Косово ввело пошлину в размере 100% в отношении товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. В связи с этим президент Сербии Александар Вучич экстренно собрал на заседание Совбез.