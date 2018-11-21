Косово ввело 100-процентные пошлины на сербские товары

Президент Сербии Александар Вучич экстренно собрал на заседание Совет безопасности в связи с решением непризнанного Косово ввести 100-процентные пошлины на сербские товары.

Заседание Совбеза Сербии должно пройти после встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Вучича и агентство ТАНЮГ.

Напомним, правительство самопровозглашенной республики Косово ввело пошлину в размере 100% в отношении товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Также оно запретило поставку продукции, не маркированной лейблом Косово.