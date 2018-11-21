Президент Сербии вызвал послов России, США и Китая на срочные встречи

Президент Сербии Александр Вучич проведет встречи с послами России, Китая и с послами пяти западных государств; такое решение было озвучено после информации о введении 100-процентных пошлин на сербские товары со стороны Косово.

Сначала Вучич за закрытыми дверями встретится с послом России Александром Чепуриным и послом КНР Ли Манчангом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

Затем президент встретится с послами США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Причина переговоров не называется.

Ранее сообщалось, что непризнанное Косово ввело 100-процентные пошлины на сербские товары, после чего Вучич провел экстренное заседание Совета безопасности.