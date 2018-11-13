Сербия предупредила Косово о возможности «полной катастрофы» на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич в специальном в обращении к нации предупредил, что последствия введения Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины могут привести к катастрофе весь Балканский регион.

«Последствия такого поступка абсолютно непредсказуемы и в любой момент могут привести регион к полной катастрофе, если не будут отменены», – приводит ТАСС слова Вучича.

«Это должно быть остановлено, надеюсь, ЕС сделает все, чтобы Приштина вела себя рационально. В противном случае я даже боюсь говорить о последствиях», – заявил президент Сербии, подчеркнув, что в действиях косоваров «нет никакого экономического смысла».

«Мы много пролили крови на этой земле, и у нас больше нет жизней, которыми мы бы оплачивали свободу и будущее, поэтому мы должны сделать все, чтобы сохранить мир», – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что «позицию Сербии поняли русские и китайские друзья», а также выразил надежду, что резкая реакция главы европейской дипломатии Федерики Могерини объясняется тем, что и в ЕС поняли опасность подобных действий Косова.

Глава Сербии заверил, что «Белград будет вести себя предельно рационально и ответственно и принимать решения для защиты и в интересах своего народа».

Напомним, в среду правительство самопровозглашенной республики Косово ввело 100-процентные пошлины на товары из Сербии, либо Боснии и Герцеговины, а также запретило поставку продукции, не маркированной лейблом Косово. После этого президент Сербии вызвал послов России, США и Китая на срочные встречи. ЕС отчитал Косово за меры против Сербии.