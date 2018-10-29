Негативному отношению немцев к богачам дали неожиданное объяснение

Высокие доходы одного из кандидатов в преемники Ангелы Меркель – Фридриха Мерца могут негативно отразиться на его политической карьере, поскольку немцы скептически относятся к очень богатым людям из-за «комплекса коллективной вины», считают социологи.

В начале декабря на съезде в Гамбурге Христианско-демократический союз (ХДС) будет выбирать нового председателя вместо отказавшейся баллотироваться Ангелы Меркель. Одним из трех фаворитов на этот пост считается бывший лидер фракции консерваторов в бундестаге Фридрих Мерц. От своих соперников-политиков Мерц отличается тем, что девять лет назад он перешел из бундестага в бизнес, став финансовым и юридическим консультантом крупных компаний и войдя в несколько наблюдательных советов. Со временем Мерц превратился в миллионера.

При этом сам Мерц долго не признавал своего богатства и до сих пор отказывается причислять себя к финансовой элите, называя себя представителем верхней части среднего класса. «Я унаследовал от моих родителей ценности, которые характерны для среднего сословия: усердие, дисциплину, манеры, уважение и понимание того, что, если есть возможность, обществу надо кое-что возвращать. А высшие круги, верхние слои – это для меня люди, которые получили в наследство много денег или фирму, а теперь ведут праздный образ жизни, это не мой случай», – говорит Мерц, передает Deutsche Welle.

Аналитики отмечают, что высокие доходы Мерца могут негативно отразиться на его политической карьере из-за того, что в Германии скептически относятся к очень богатым людям.

Социолог Томас Друйен видит одну из причин скептического отношения немцев к богачам, переходящим в политику, в историческом прошлом Германии и в комплексе коллективной вины нации за преступления «третьего рейха». «Ведь в нем большие предприятия были так или иначе задействованы в производстве вооружений», – напоминает Друйен.

После краха нацизма немцы, по его словам, попытались построить общество среднего класса: обозримое, в котором можно преуспевать, но при этом оставаться прозрачным. «Сверхбогатым и очень большим фирмам у нас по-прежнему не доверяют. Это, конечно, абсурд, но таков один из элементов нашей психологической ДНК», – говорит ученый. И особенно критически, по его наблюдениям, в Германии относятся к получившим большое наследство, считая, что сами бы они такого не достигли.

Историк Андреас Реддер указывает в этой связи на укоренившуюся в послевоенной Германии систему социальной рыночной экономики, то есть такую, когда государство во избежание социальных дисбалансов вмешивается в рыночную стихию.

«Германия – это страна, которая, с одной стороны, характеризуется сильной властью государства, а с другой – своим социальным началом», – констатирует он. В таком обществе, по его словам, предпринимательский успех, а значит, и богатые люди вообще становятся не примером, а, скорее, проблемой, которую стараются не афишировать.

Напомним, в начале ноября Меркель заявила об уходе с поста канцлера. Она поясняла, что это было сделано, чтобы молодые политические лидеры успели заявить о своих взглядах и взять на себя ответственность. Предполагается, что Меркель уйдет со своего поста в конце нынешнего срока – в 2021 году.