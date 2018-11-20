В ходе раскопок в Помпеях обнаружили эротическую фреску

При раскопках в Помпеях итальянские археологи обнаружили эротическую фреску с изображением Зевса и спартанской королевы Леды.

На коленях полуобнаженной Леды сидит лебедь, прижимается головой к телу женщины и овладевает ею.

Находка отражает известный миф о том, как Зевс соблазнил прекрасную королевы в образе лебедя. Эта сцена часто изображалась в произведениях искусства античного времени и эпохи Возрождения.

This is simply & utterly delightful. Leda & the swan fresco found in a bedroom of a house in the excavations of Region V #Pompeii

Image 1:@MassimoOsanna on Instagram

Image 2: @pompeii_sites

Images 3&4 via https://t.co/Lgp1acTFU4

More info in English: https://t.co/98b61aC7oX pic.twitter.com/pe4wBmjQZY — Dr Sophie Hay (@pompei79) 19 ноября 2018 г.

Фреску нашли в спальне жилого дома, принадлежавшего богатому торговцу, который был погребен под пеплом во время извержения вулкана Везувий. Глава раскопок Массимо Осанна утверждает, что фреска исполнена с «высочайшим качеством», пишет «360» со ссылкой на ANSA.

По легенде от союза Зевса и Леды на свет появилось несколько детей. Красота их дочери Елены послужила началу Троянской войны.