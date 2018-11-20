Лавров призвал ждать новых неадекватных шагов от Вашингтона

Судя по действиям США, от Вашингтона нужно ждать новых неадекватных шагов в отношении России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Всем уже ясно, что от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении», – передает его слова ТАСС.

Лавров добавил, что любые шаги президента США Дональда Трампа по налаживанию каналов взаимодействия с Москвой блокируются силами, которые хотели бы продолжать и наращивать «разрушительный подход» в отношениях с Россией, заложенный администрацией Барака Обамы.

По мнению министра, американский истеблишмент живет идеей собственной исключительности и назначает соперников среди государств, которые ведут независимую политику, передает РИА «Новости».

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном выразил удивление недружественными действиями США после встречи лидером двух стран в Хельсинки.