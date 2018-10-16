Путин высказал Болтону удивление действиями Вашингтона

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки.

«Эта была, на мой взгляд, полезная, местами достаточно жесткая беседа, но все-таки, в конечном итоге, на мой взгляд, конструктивная», – сказал Путин помощнику президента США по нацбезопасности Болтону, вспоминая свои переговоры с Трампом в Финляндии, передает ТАСС.

Президент отметил, что «иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными».

«Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», – добавил Путин.

Путин также предложил Болтону «обменяться мнениями по стратегическим вопросам и по проблематике разоружения, по региональным конфликтам».

По его словам, Россия знает и много говорит об одностороннем выходе США из договора по противоракетной обороне. «Недавно мы услышали о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе», – подчеркнул президент.

Путин сказал Болтону, что встречу с Трампом можно устроить на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября.

«Было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже», – заметил он.

«Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах», – добавил Путин.

Болтон ответил, что Трамп будет рад встретиться с российским лидером. «Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», – сказал помощник президента США по нацбезопасности.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter опубликовал видео с рукопожатием Путина и Болтона.

Болтон в Кремле: Началась встреча Владимира Путина с помощником президента США pic.twitter.com/cpfuQR9TPg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин обговорит с Болтоном вопросы стратегической безопасности и локальные конфликты.

В понедельник Болтон встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсудил с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым варианты нового договора СНВ, а во вторник провел переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.