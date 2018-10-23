Шойгу возложил надежды на встречу с Болтоном

Россия и США постепенно восстанавливают доверие друг к другу после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита советника Трампа Джона Болтона.

«Рад приветствовать вас в министерстве обороны России. У вас достаточно насыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений», – заявил Шойгу на открытии переговоров с Болтоном, передает РИА «Новости».

Глава Минобороны добавил, что после встречи лидеров двух государств можно констатировать восстановление двустороннего диалога.

Также российский министр заявил, что Россия и США могут совместно заниматься вопросами ядерного сдерживания и регулировать застарелые конфликты.

По словам Шойгу, российские и американские военные поддерживают контакты на таких направлениях, как Сирия.

«Это, безусловно, касается Сирии, там, где мы работаем фактически в постоянном режиме, поддерживаем в постоянном контакте наши отношения с американскими коллегами», – пояснил министр. Он также отметил, что подобное сотрудничество позволяет не допускать серьезных инцидентов в воздушном пространстве этой страны.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон также положительно отозвался о переговорах в России, в том числе о тех, которые касаются Сирии.

«Мы также согласны с вами, что переговоры по деконфликтации в Сирии были очень успешными и очень полезными, и мы надеемся, что сможем расширить этот диалог и обсудить другие вопросы», – резюмировал после переговоров с Шойгу Болтон.

Напомним, 22 октября Болтон обсудил с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым варианты нового договора СНВ.