Стала известна тема переговоров Путина с Болтоном

Президент России Владимир Путин обговорит с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном вопросы стратегической безопасности и локальные конфликты, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы стратегической безопасности», – рассказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, ранее 22 октября Болтон встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсудил с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым варианты нового договора СНВ, а 23 октября провел переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.