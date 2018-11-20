Владельцы авто с иностранной регистрацией начали акцию протеста на Украине

Всеукраинскую акцию неповиновения объявили владельцы машин, зарегистрированных в Европе, потребовав отмены закона о легализации ввезенных из-за границы подержанных авто.

«Мы начинаем бессрочную акцию, которая будет продолжаться до отмены принятого Верховной радой закона о легализации ввоза подержанных авто с еврономерами», – передает ТАСС сообщение организаторов акции – общественной организации «АвтоЕвроСила».

В организации отметили, что закон принят без учета требований общественности. Автомобилистов в первую очередь беспокоит введенный коэффициента «возраста» машины в расчете стоимости акциза.

Акция пройдет во всех областях Украины, в ней, как ожидается, примут участие более 50 тыс. автовладельцев.

В начале ноября Рада приняла закон, согласно которому для ввезенных из Европы легковых автомобилей с бензиновым двигателем объемом до трех литров базовая ставка акцизного налога составит 50 евро на одно транспортное средство, более трех литров – 100 евро.

Для автомобилей с дизельным двигателем объемом до 3,5 литров ставка составит 75 евро, более 3,5 литров – 150 евро.

Ранее в Раде сообщали, что в 2018 году на территорию Украины ввезено как минимус 500 тыс. автомобилей в режиме «транзит» с еврономерами.