Воронежский авиазавод начал сборку элементов нового Ил-96

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера самолета Ил-96-400М, сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса им.

«Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям» сказали РИА «Новости» в компании.

Напомним, Ил-96-400М создается на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300. У него удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели – ПС-90А1 взамен ПС-90А. Самолет сможет перевозить до 400 пассажиров.

В июле правительство решило выделить ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 1,32 млрд рублей на техническое перевооружение и реконструкцию производства для изготовления самолетов Ил-96-400М.

В июне сообщалось, что серийное производство Ил-96-400-М начнется в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Россия модернизирует созданный еще в советское время лайнер.