Поляки обеспокоились потерей украинских заробитчан

Польская пресса выразила беспокойство тем, что украинские граждане предпочитают ехать на заработки не в Польшу, а в другие страны ЕС.

Rzeczpospolita напомнила, что прежде ЕС видел в Польше «сильного игрока», страна привлекала инвесторов, но со временем перестала «стараться». В итоге инвесторы стали вкладывать средства в Чехию, Словакию или Венгрию, Польша же «утратила роль участника ЕС, который представлял свой регион на политической передовой», передает УНИАН.

Новой проблемой для Польши стало «зрелищное падение в стараниях по привлечению незаменимых для экономики» страны работников из других государств, включая Украину, для граждан которой «Польша стала страной первоочередного выбора», указывает издание.

Rzeczpospolita пишет, что при этом на украинских работников «положили глаз» Германия, Чехия и Словакия, которые «стараются привлечь заробитчан, вводя реальные упрощения формальностей», чем Польша похвастаться не может. Польша «стоит на месте там, где другие страны действуют», и утратила лидерство в плане «открытости для работников с Украины».

По мнению издания, если ситуация останется без изменений, то Польша «может стать тем, кто больше всего проиграет в регионе».

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.

СМИ Украины сообщали, что работающие в Польше украинцы чувствуют себя рабами.

В Польше при этом сильно недовольство наплывом украинских заробитчан.