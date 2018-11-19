Роскосмос открестился от обвинений в адрес американцев в деле о дырке в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация никогда не предъявляла представителям НАСА обвинений в том, что дырку в пилотируемом «Союзе МС-09» просверлил американский астронавт.

«Мы никогда не обвиняли американцев в этом. Это была нечистоплотная интерпретация отдельных заявлений и публикации в средствах массовой информации. Я эти домыслы категорически отвергаю, такого быть не может», – передает его слова ТАСС.

Напомним, 30 августа стало известно о появлении дырки в корабле «Союз». Высказывались разные мнения о возможном происхождении этого отверстия, в том числе о причастности американцев, находившихся на борту МКС.

Российские власти призвали не делать поспешных выводов о вине американских астронавтов, пока не будет завершено расследование. Позже стало известно, что версия об «астронавтах-диверсантах» опровергнута.