Москва призвала Нигерию уладить ситуацию с паспортами журналистов RT

Ситуацию с паспортами журналистов телеканала RT необходимо безотлагательно урегулировать, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в понедельник на встрече с послом Нигерии Стивом Дэвисом Угбой.

«С российской стороны была акцентирована необходимость безотлагательного урегулирования ситуации с журналистами телеканала RT Натальей Карачковой и Дмитрием Тарарако, у которых миграционной службой Нигерии были изъяты загранпаспорта», – приводит его слова ТАСС.

На прошлой неделе официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что в Нигерии отобрали паспорта у корреспондентов российского телеканала RT, которые делали репортаж на экологическую тему.