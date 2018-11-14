У корреспондентов RT в Нигерии отобрали паспорта

В Нигерии отобрали паспорта у корреспондентов российского телеканала RT, которые делали репортаж на экологическую тему, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Сегодня целый день мы занимались тем, что пытались вызволить журналистов телекомпании Russia Today из Нигерии. У них были отобраны паспорта, потому что они делали репортаж на экологическую тему», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что корреспонденты оформили все необходимые для работы в Нигерии документы. По ее словам, ситуацией занималось посольство России в Абудже и центральный аппарат МИДа. В четверг вопрос поднимут в посольстве Нигерии в Москве.