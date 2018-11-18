Офицера ВМС США вызвали на допрос по делу о потопленном норвежском фрегате

Офицера Военно-морских сил США, который находился на борту норвежского фрегата «Хельге Ингстад» во время столкновения корабля с нефтеналивным танкером, могут допросить в рамках инициированного Норвегией расследования, сообщает The Washington Post.

Информацию о намерении Норвегии допросить офицера ВМС США, находившегося на борту фрегата «Хельге Ингстад» во время столкновения корабля с нефтеналивным танкером, подтвердили источники в ВС обеих стран, однако отказались называть имя военнослужащего, передает ТАСС.

Издание отмечает, что о задачах находившегося на норвежском фрегате офицера ВМС США ничего неизвестно.

Официальный представитель базирующегося в Европе Шестого флота США Кайл Рейнс подтвердил, что американец находился в составе экипажа фрегата.

Напомним, 8 ноября фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», участвовавший в крупнейших за 30 лет учениях НАТО в северных водах, затонул в районе норвежского порта Берген после столкновения с нефтяным танкером.

Минобороны Норвегии заявило, что считает Россию «причастной» к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. В Совфеде обвинения Норвегии по поводу GPS-сбоя назвали «смешными».