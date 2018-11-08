Фрегат и танкер столкнулись у побережья Норвегии

В результате столкновения фрегата «Хельге Ингстад» и танкера «Сола ТС» у побережья Норвегии пострадали семь человек.

Около 4.00 по местному времени (5.00 мск) в спасательный центр поступило сообщение о столкновении фрегата и танкера в районе Хордаланна в центральной части Норвегии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NRK.

«Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту. 127 из них эвакуированы, 10 человек команды остаются на борту», – рассказал представитель спасательного центра Эрик Ваале.

Семь человек пострадали. На танкере находятся 23 человека, им ничего не угрожает.

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