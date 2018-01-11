Иранский эсминец столкнулся с волнорезом в Каспийском море

Эсминец военно-морских сил Ирана «Дамаванд» налетел на волнорез в Каспийском море, по некоторым данным, в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, двое из них пропали без вести.

Как говорится в сообщении армии Ирана, инцидент со 100-метровым кораблем «Дамаванд» произошел в среду, 10 января, из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и шторма в море в Энзели.

Причиненный кораблю ущерб оказался несущественным и будет устранен в короткие сроки, передает РИА «Новости».

В то же время местное издание Gilnegah сообщает, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек. По неофициальным данным, удалось спасти только четырех из них, судьба еще двоих неизвестна. Кроме того, еще 14 человек получили травмы.

Отметим, что в среду Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов.