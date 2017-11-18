«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

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11 января, четверг  |  Последнее обновление — 01:26  |  vz.ru
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
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Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...

Нужна ли демократия России?

Андрей Бабицкий, журналист
Давайте сравним наше общество образца начала 90-х годов прошлого века и сегодняшний его извод. Вроде бы это одни и те же люди, одна и та же культура, но выбор народа сегодня будет совершенно иным. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          «Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

          Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитами   10 января 2018, 22:00
          Фото: Артем Балабин
          Текст: Никита Коваленко,
          Андрей Резчиков

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          Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов?

          В среду командование Черноморского флота (ЧФ) сообщило о столкновении в Эгейском море большого десантного корабля (БДК) «Ямал» и сухогруза «Орка-2», шедшего под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент произошел еще утром 30 декабря в проливе Карпатос, что в 9–10 милях южнее греческого острова Родос. «Ямал» возвращался из Сирии, куда доставлял боеприпасы для российской авиации на базе Хмеймим.

          Начальник отдела информационного обеспечения ЧФ пресс-службы ЮВО капитан I ранга Вячеслав Трухачев в инциденте обвинил африканский сухогруз, «который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».

          По словам Трухачева, в результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. В первых числах января «Ямал» прибыл на базу в Севастополь с некритичными повреждениями.

          В военном атташате России в Афинах поначалу сообщили РИА «Новости», что «наш корабль не пострадал». «Никаких повреждений нет, пара царапин. Корабль в связи с этим продолжил поход. Он давно уже в Новороссийске, – сообщили в атташате. – Сухогруз шел параллельным курсом, капитан зазевался и совершил неправильный маневр». По словам собеседника, у сухогруза повреждения также совсем незначительные. «Были оформлены все документы. Поскольку виноват капитан сухогруза, ему предстоит разбирательство со страховой компанией», – пригрозил дипломат.

          Как сообщает RT, сейчас БДК находится не в Новороссийске, как утверждает дипломат, а в Севастополе. Вмятину в борту «Ямала», которую временно прикрыли двумя щитами, заметили еще в праздники с берега севастопольские блогеры, которые первыми сообщили об аварии.

          Эксперты также не считают повреждения «незначительными», и «Ямалу» еще повезло, поскольку сухогруз превышал его примерно втрое и мог вообще потопить. Как полагает доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, судя по опубликованным снимкам, ремонт корабля займет до полутора месяцев. На них видно, что корабль получил огромную вмятину. «Стоимость ремонта будет достаточно приличной. Речь может идти о нескольких миллионах долларов», – предположил эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

          В связи с произошедшим Россия составила нотариально заверенный морской протест с изложением обстоятельств инцидента – для последующего возмещения ущерба за счет виновного. Что касается его обидчика, то «Орка-2» пока бросила якорь в Мраморном море, судя по данным портала Marinetraffic.com.

          «Ямал» относится к проекту 775. Его длина составляет 112,5 м, ширина – 15 м. Максимальная скорость – 17,5 узла. Экипаж – 98 человек. На вооружении корабля стоят пушки, зенитная артиллерия, ракетное, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. Корабль известен тем, что обеспечивает «дорогу жизни» для Сирии. Это условное наименование получили рейсы больших десантных кораблей ВМФ, снабжающие оружием и снаряжением и саму Сирию, и российскую группировку.

          Это второй подобный инцидент с кораблем Черноморского флота за последний год. В апреле прошлого года ЧФ потерял разведывательный корабль «Лиман», затонувший в 40 км северо-западнее пролива Босфор в результате столкновения с грузовым судном.

          Россия обладает высокими шансами взыскать компенсацию за причиненный ущерб, уверен бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ, бывший главком Черноморского флота адмирал Виктор Кравченко. В разговоре с «Интерфаксом» он пояснил, что в таких случаях следует обращение в международные морские судебные инстанции. «Все моряки решение морского суда уважают и выполняют», – сказал он. Что касается самого случая, то он считает его нонсенсом, «даже если виноват капитан гражданского судна». «Военный корабль всегда может избежать столкновения, даже в условиях плохой видимости, за счет средств радиолокации», – посетовал Кравченко.

          Начальник штаба российского Черноморского флота в 1992–1997 годах, вице-адмирал Петр Святашов, которому во время службы приходилось командовать десантным кораблем, тоже убежден, что в подобном случае можно говорить только о человеческом факторе.

          Он напомнил: как военные, так и гражданские современные корабли оборудованы спутниковыми системами, которые позволяют определять точное местоположение корабля, а локационные станции – круглосуточно отслеживать ситуацию вокруг. По его словам, локационное оборудование даже в ночное время и в условиях плохой видимости сразу выдает рекомендации на расхождение со встречным, идущим параллельно и даже обгоняющим кораблем.

          «Нечего кривить душой, надо сказать прямо – это недостаток организации. Надо разобраться, кто во время столкновения нес командирскую вахту. Кто бы ни нес ее, вывод один – плохая организация главного командного пункта на переходе моря», – посетовал Святашов в интервью газете ВЗГЛЯД.

          Он подчеркнул, что на корабле, как написано в уставе, за все отвечает капитан вне зависимости от класса корабля – и даже в случае попытки диверсии «корабль должен уклониться, принять все меры для расхождения, дабы избежать столкновения, но этого не произошло». Как подытожил Святашов:

          «Командир обязан организовать командирскую вахту на переходе. Если это простая обстановка, то это один вариант, если сложная – в режиме тумана, то есть при нулевой видимости, то другой. В нулевой видимости вахту должен нести сам командир. Если обстановка проще, тогда старпом. Других вариантов не бывает».

          Советник начальника Генштаба России, тоже бывший главком Черноморского флота адмирал Игорь Касатонов в интервью газете ВЗГЛЯД предложил пока не рассуждать о причинах случившегося, дождавшись создания специальной комиссии для выяснения конкретных деталей и итогов ее расследования.

          А вот Сивков заранее уверен, что российский корабль вряд ли мог избежать столкновения. «Военный корабль скован в маневре, потому что в округе имеется множество мелких судов, и если он начнет резкий маневр на уклонение, то может навалиться на такое судно и потопить его. В этом случае его обвинят, что совершил навал на это судно и погубил людей, которые на нем находились», – объяснил эксперт.

          «В том, что на нашем корабле несется нормально вахта, у меня нет сомнений никаких. К тому же командир корабля или вахтенный офицер мог рассчитывать, что другое судно в соответствии с правилами должно уклониться, и не выполнил маневр. То есть причин очень много может быть, но то, что признан виновным в этом капитан гражданского судна, говорит само за себя», – резюмировал Сивков.

          БДК будет отремонтирован за короткий срок, сообщают источники. «Жизненно важные узлы корабля не задеты. Объем работ небольшой. Корпусные работы не займут много времени», – цитирует «Интерфакс» источника в оборонно-промышленном комплексе.

          Американцы пока лидируют в морских авариях

          Хотя две аварии с участием кораблей ВМФ менее чем за год, конечно, досадно, но печальную пальму первенства в этой области с большим отрывом удерживают США. Российскому флоту все еще очень далеко до приключений в Тихом океане американских ВМС, которые за один 2017 год разбили целых пять боевых кораблей.

          Напомним, в заливе Сагами 18 ноября прошлого года буксир врезался в американский эсминец «Бенфолд», помяв ему борт. Пострадавших не было. А вот авария с эсминцем «Джон Маккейн», в борт которого в августе врезался танкер Alnic MC в районе Малаккского пролива, закончилась куда более трагично – 10 членов экипажа погибли, еще пятеро были ранены. В конце июня трагедией обернулось столкновение, в ходе которого борт эсминца «Фицджеральд» носовым бульбом протаранило филиппинское торговое судно в водах Японии. Тогда в результате происшествия погибли еще семеро американских моряков.

          Ранее в мае борт ракетного крейсера «Лейк Чемплейн» протаранило южнокорейское рыболовецкое судно недалеко от Корейского полуострова. А в феврале ракетный крейсер «Энтитем» сел на мель в Токийском заливе, повредив оба гребных винта, а также ступицу одного из них (ремонт оценили в 4,2 млн долларов). В обоих случаях никто не пострадал, однако в результате аварии с «Энтитем» в море вылилось около 4,2 тыс. литров масла.

          Юридические расследования по некоторым из этих происшествий ведутся до сих пор. Часть вины за аварии, возможно, и в судебном порядке ляжет на американских моряков. Но в любом случае Пентагон уже сменил командование Тихоокеанского флота, дав понять, что внутри военного ведомства вины с капитанов никто не снимает.


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