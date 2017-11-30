Большой десантный корабль ВМФ «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

Россия заявила о морском протесте, в котором изложила обстоятельства столкновения в Эгейском море большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал» и сухогруза «Орка-2», сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ пресс-службы ЮВО капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

«Инцидент возник по вине сухогруза «Орка-2», который в нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение», – сказал Трухачев.

По его словам, инцидент произошел утром 30 декабря, в результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения, передает РИА «Новости».

В первых числах января «Ямал» прибыл на базу, он получил некритичные повреждения, передает «Интерфакс».

В связи с произошедшим Россия составила нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложила обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного.