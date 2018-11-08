Потерпевший крушение фрегат НАТО засняли на видео

В Сети опубликовано видео наполовину затонувшего фрегата ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», который в четверг столкнулся с нефтяным танкером.

Кадры опубликовано в Twitter Military Advisor. Видео снято с воздуха. Судя по кадрам, фрегат лежит у берега на боку, затопленный наполовину.

Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8 — Military Advisor (@miladvisor) 8 ноября 2018 г.

Фрегат столкнулся с нефтяным танкером в четверг около 4.00 по местному времени (5.00 мск). Семь человек, находившихся на военном корабле, пострадали.

При этом причиной столкновения оказался отключенный норвежским кораблем транспондер.