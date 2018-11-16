МИД Норвегии обсудил с посольством России сбой GPS во время учений НАТО

Представитель МИД Норвегии Гури Сульберг заявила, что ведомство обсудило с посольством России ситуацию с нарушением сигнала спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО.

«Мы подчеркнули, что такие помехи могут создавать опасные ситуации для гражданской авиации», – приводит слова Сульберг норвежское издание Verdens Gang, , передает ТАСС.

Ранее минобороны Норвегии официально заявило, что считает Россию «причастной» к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. После этого посла России вызвали в МИД Финляндии.

В Совфеде обвинения Норвегии по поводу GPS-сбоя назвали «смешными».

В Кремле сообщили, что ничего не знают о помехах в работе GPS во время учений НАТО.