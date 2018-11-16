Посла России в вызвали в МИД Финляндии из-за сбоев GPS

Посла России в Финляндии Павел Кузнецов был вызван в министерство иностранных дел страны, сообщают СМИ.

Вызов Кузнецова связан со скандалом вокруг нарушений работы GPS-навигации в ходе учений НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское госагентство SST.

Ранее глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявлял, что Хельсинки проверяют нарушения работы системы GPS во время учений НАТО, к этому, по его мнению, могла быть причастна Россия.

В Кремле сообщили, что ничего не знают о помехах в работе GPS во время учений НАТО.