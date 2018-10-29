В России выбрали слово года

Государственный институт русского языка имени А.Пушкина выбрал «шпиль» словом 2018 года, сообщил проректор по науке вуза Михаил Осадчий.

«Главные факторы, влияющие на выбор слова, – это ощутимый и объяснимый рост частотности использования в текущем году и наличие символического смысла, значимого для общества», – передает слова Осадчего агентство городских новостей «Москва».

По его словам, слово «шпиль» ранее редко использовалось, а в 2018 году стало одним из самых популярных. На его основе появились мемы и шутки по поводу поездки Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.

На втором месте оказалось слово «пенсионный». «Тут причины ясны – изменения в пенсионном законодательстве стали одним из главных событий в России», – сказал Осадчий.

В четверг стало известно, что Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года toxic («токсичность» или «токсичный, ядовитый, отравляющий»).

В сентябре пользователи Twitter в официальном блоге Солсберийского собора оставили десятки комментариев после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.