Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года toxic («токсичность» или «токсичный, ядовитый, отравляющий»).

Информация об этом была опубликована в четверг на сайте Оксфордского словаря.

Количество просмотров страницы со значением этого слова в 2018 году увеличилось на 45%. Слово использовалось как в прямом, так и в переносном значении.

Наиболее часто употребляемым в 2018 году выражением с этим прилагательным является словосочетание «токсичные химикаты». В тройку лидеров также вошли выражения «токсичная маскулинность» и «токсичное вещество».

Отмечается, что интерес к выражению «токсичные химикаты» был вызван, в первую очередь, делом об отравлении в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Выражение «токсичная маскулинность» связано с темой сексуальных домогательств, которая стала актуальной после ряда скандалов, в частности, вокруг ныне уже утвержденного кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

Популярности выражения способствовало и движение против сексуальных домогательств #MeToo («Я тоже»).

Напомним, в 2017 году Оксфордский словарь назвал словом года выражение youthquake, что в переводе на русский означает «молодежный бунт».