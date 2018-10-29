Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив

У Москвы нет информации, что после инцидента в Солсбери никто не погиб, поскольку Сергея Скрипаля так никто и не видел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У вас есть данные, что там никто не погиб? У нас нет. Мы видели Юлию Скрипаль один раз на экране, один раз за более полугода, мимолетное появление в камере, причем мы даже не знаем, кто снимал и кто писал ей этот текст. А Сергея Скрипаля мы не видели. У нас данных относительно судьбы Сергея Скрипаля нет вообще», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.