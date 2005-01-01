Американские мужчины стали бояться женщин

Взгляд
2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 23:24  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Каковы должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

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          Американские мужчины стали бояться женщин

             2 июня 2018, 22:33
          Фото: snapshot-photography/K.M.Krause/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Движение #MeToo, участницы которого рассказывают о сексуальных домогательствах в свой адрес, повлияло на рабочий процесс в США; многие мужчины теперь побаиваются шутить в обществе женщин и говорить с ними о чем-то кроме работы, сообщает американский телеканал NBC News.

          Вопросы отношений мужчин и женщин на рабочем месте и рамок пристойного поведения стали особенно актуальными на фоне движения #MeToo, изменения затронули работников совершенно разных сфер, говорится в статье на сайте американского телеканала NBC News, содержание которой приводит ИноТВ.

          Канал опросил 265 человек, которые рассказали о влиянии движения против харассмента на их общение с коллегами. Множество историй, опубликованных на сайте, свидетельствует о том, что движение #MeToo повлияло на поведение на рабочем месте большинства мужчин, хотя все они признаются, что никогда не позволяли себе ничего лишнего в адрес коллег-женщин.

          Так, 43-летний работник производства признался, что после #MeToo «свел к минимуму общение с женщинами». «Больше ни при каких обстоятельствах не останусь в комнате наедине с женщиной», – сказал он. «В головном офисе нам сказали не допускать, чтобы женщина и мужчина оставались наедине в комнате, вне зависимости от того, кабинет это или конференц-зал», – рассказал он, отметив, что теперь при разговоре между мужчиной и женщиной за закрытыми дверями требуется обязательное присутствие третьего, а желательно и четвертого лица.

          22-летний государственный служащий признался, что ему стало не комфортно шутить ни на какую тему в обществе женщин, «так как сейчас они могут назвать все что угодно нежелательным сексуальным домогательством». По его словам, вести себя дружелюбно можно с коллегой-мужчиной, можно пригласить его провести время вместе, однако с женщинами «безопасно говорить только о работе, потому что даже попытка их рассмешить может быть воспринята как нежелательное домогательство».

          «Я больше вообще ничего не могу», – коротко обозначил свой опыт 41-летний работник СМИ.

          По словам 70-летнего медицинского работника, поведение женщин, окружающих его, не изменилось на фоне скандалов о домогательствах.

          Женщины, в свою очередь, рассказывают, что #MeToo придало им смелости и готовности бороться за свои права. Так, 58-летняя работница сферы образования рассказала, что ей отказали в повышении, и прежде она не стала бы бороться, однако на сей раз решила поступить иначе. «Движение придало мне отвагу постоять за себя и за остальных женщин», – заметила она.

          Политолог, американист Дмитрий Дробницкий ранее рассказывал о трех опасных последствия прихода «чумы #MeToo» на русскую землю.


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