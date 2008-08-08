Пользователи Twitter поупражнялись в остроумии в аккаунте Солсберийского собора

Пользователи Twitter в официальном блоге Солсберийского собора оставили десятки комментариев после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Сергея Скрипаля.

«Шпиль собора Солсбери является самым высоким в Британии, он достигает впечатляющей высоты 123 метра! Это не удивительно, что его можно увидеть на мили вокруг, он играет значительную роль в окружающем ландшафте», – сообщили авторы официального микроблога Twitter Солсберийского собора.

Salisbury Cathedral’s spire is the tallest in Britain, reaching the impressive height of 123m! It is no wonder that it can be seen for miles around and plays such a significant part of the surrounding landscape.



Photograph by Ash Mills pic.twitter.com/NbfcSwGjVg — Salisbury Cathedral (@SalisburyCath) 13 сентября 2018 г.

Эта запись повторяет рассказ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские следователи подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам россиян, в начале марта они приехали в Солсбери, посмотреть на знаменитый собор, но им помешал снег, поэтому они уехали в Лондон, и вернулись на следующий день.

Интервью, данное главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, обыграли пользователи соцсети, написав десятки комментариев в официальном блоге Солсберийского собора:

«Можно ли посетить собор, когда много снега?», – спрашивает Leesdalton.

«Друг из Москвы однажды сказал мне, что лучший вид на Россию был из подвала Лубянки. Оттуда можно увидеть Сибирь», – пошутил isslater.

«Если погода ненастная, вы можете вернуться на следующий день!», – считает Grumpyfck.

«Вы случайно не продаете флаконы с духами в сувенирном магазине на вынос? Спрашиваю для друзей», – написал GreenJimll.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю



Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон заявлял, что у него «вскипела кровь» после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.