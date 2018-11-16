Украинские пенсионеры устроили давку из-за бесплатных продуктов

В городе Каменка Черкасской области Украины толпа пенсионеров устроила давку из-за продуктовых пакетов, сообщают СМИ.

Инцидент произошел во время раздачи бесплатных пакетов продуктов представителями одной из украинских политических партий, передает Рен ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Пенсионерам раздавали бесплатно пачку макарон, литр подсолнечного масла и муку.

Во время давки люди не увидели, что заблокировали выход из помещения детям.

Ранее сообщалось, что в Сургуте местные жители устроили давку из-за бесплатной раздачи роллов.