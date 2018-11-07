В Сургуте толпа устроила давку из-за бесплатных роллов

Жители Сургута устроили давку из-за совместной акции блогера Рахима Абрамова и кафе из ТЦ «Росич», в рамках которой раздавали бесплатные роллы.

Акция «Доброе сердце» включала в себя бесплатную выдачу нескольких роллов и возможность выиграть тысячу рублей. В результате молодежь устроила такое столпотворение, что пришлось вмешаться полицейским, пишет «СургутИнформТВ».

В результате блогер решил отменить свою акцию.

«Там реально пришло больше 600 человек, а в Сургуте столько народу в одном месте никогда не собиралось, как мне сказали. И из-за этого все испугались, что людям станет плохо, и пришлось отменить мероприятие. Я хотел со всеми сфоткаться, всем раздать суши, роллы, но у меня не получилось в итоге, потому что была массовая давка, мы не рассчитали, что столько народу будет», – рассказал он журналистам.

Одна из свидетелей давка рассказала, что в толпе, споткнувшись о чью-то ногу, упала девочка. Давка была такой, что этого долго никто не замечал.

«Все друзья, говорили, мол, отойдите, но никто ее не замечал. Потом на нее упало уже два-три мальчика, и только потом ее заметили и начали уже расталкивать народ, чтобы люди встали», – поделилась сургутянка.