В Кремле оценили расследование убийства Захарченко

У Москвы нет оснований не доверять ходу расследования убийства экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас нет оснований не доверять этому расследованию», – цитирует ТАСС Пескова.

Пескова также спросили, планирует ли Россия предоставлять доказательства причастности украинской стороны к убийству. Он ответил, что этим занимаются следственные органы ДНР.

«По всей видимости, по мере получения конкретики, в результате этого следствия, они не будут держать в тайне», – сказал он.

Песков напомнил, что следственные органы в Донбассе уже представляли данные о возможной причастности к убийству украинской стороны.

В конце октября постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявлял о наличии веских оснований предполагать, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеет отношение украинская сторона.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.