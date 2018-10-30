Небензя указал на вероятную причастность Киева к убийству Захарченко

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил о наличии веских оснований предполагать, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеет отношение украинская сторона.

«Убийство (главы ДНР Александра Захарченко) было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона», – приводит РИА «Новости» слова дипломата на заседании Совбеза.

Ранее в Кремле заявили, что считают киевские власти причастными к убийству Александра Захарченко на основании данных, полученных на месте преступления.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.