В Кремле аргументировали причастность Киева к убийству Захарченко

В Москве считают киевские власти причастными к убийству руководителя ДНР Александра Захарченко из-за данных, полученных на месте преступления, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», – ответил Песков журналистам на вопрос, почему Кремль считает причастным Киев к убийству главы самопровозглашенной республики, передает РИА «Новости»

Пресс-секретарь уточнил, что дело расследуют местные правоохранительные органы и основываются на сведениях, полученных на месте.

31 августа в кафе «Сепар», находящемся в Донецке, произошел взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании дела погибшего руководителя республики.