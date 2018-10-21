Госдеп переложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон охарактеризовала недавние заявления руководства Соединенных Штатов по ДРСМД как «предупредительный выстрел», выразив мнение, что дальнейшее развитие ситуации зависит от России.

По словам Томпсон, Москва, с точки зрения Вашингтона, продолжает нарушать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

«Им необходимо вернуться в договор. Мы этого не видели... Мы больше не будем терпеть нарушение Россией договора», – заявила сотрудница Госдепа.

Согласно ее утверждениям, Россия якобы производит и продолжает развертывание крылатой ракеты наземного базирования SSC-8, дальность которой превышает лимит, установленный договором.

«Мы, если угодно, произвели предупредительный выстрел в отношении России. Мяч на их (россиян) стороне поля», – заявила американский дипломат, выразив мнение, что по этому вопросу у Москвы и Вашингтона есть определенные «благоприятные возможности».

При этом она подтвердила, что окончательное решение о выходе из договора еще не принято.

«Мы находимся в разгаре межведомственного процесса. Не хочу забегать вперед. (...) Идет межведомственное [согласование], решение по времени [возможной подачи официального уведомления] не принято», – сказала чиновница внешнеполитического ведомства США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала последствия разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также указывала на риски изменения ядерной доктрины России.