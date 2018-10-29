В Германии признали бессилие европейских истребителей против С-400

Самый дорогой в истории бундесвера истребитель Eurofighter не сможет противостоять российской зенитно-ракетной системе С-400, так как не способен нести ракеты «воздух-земля», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание подчеркивает, что Eurofighter разрабатывался исключительно для противостояния авиации противника, поэтому боевые задания ему придется выполнять при поддержке многоцелевых истребителей «Торнадо», передает РИА «Новости».

Однако даже привлечение «Торнадо» не решит проблему, так как эти боевые машины оснащены ракетами, способными поражать наземные цели с расстояния 150 километров, а у российской зенитно-ракетной системы С-400 радиус поражения целей на 100 километров больше.

По словам одного из офицеров немецких ВВС, столь сложную и современную систему как С-400 невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь.

Отметим, по сведениям американской разведки, несмотря на угрозы Вашингтона применить санкции, приобрести российские системы ПВО С-400 хотели бы не менее 13 стран.