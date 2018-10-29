В МИД сообщили о мощных хакерских атаках на госучреждения

Самым мощным хакерским атакам подвергаются российские государственные учреждения и банки, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Россия подвергается самым мощным хакерским атакам, это совершенно известный факт. Наши государственные учреждения, банки, да все что угодно, находится под массовым давлением хакерского и не только сообщества», – цитирует ТАСС Грушко.

Чиновник выступил на международной конференции «Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?».

Между тем ФСБ подключилась к расследованию хакерской атаки на Федеральную антимонопольную службу, передает РИА «Новости».

В ФАС отметили, что не успели обратиться в правоохранительные органы – ФСБ их опередила.

Ранее в четверг ФАС сообщала, что ресурсы ведомства подверглись хакерской атаке, вирус ворует служебные логины и пароли.