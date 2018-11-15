ФАС сообщила о хакерской атаке на свои ресурсы

Ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подверглись хакерской атаке, вирус ворует служебные логины и пароли, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что «это была полноценная хакерская атака», которая «началась с массовой рассылки на адреса ФАС вируса», ворующего «служебные логины и пароли», передает РИА «Новости».

Параллельно с этим «шла атака на информационные ресурсы, возможно, с целью взлома».

В ФАС уточнили, что под атаку попал как центральный аппарат, так и территориальные органы.

«Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет», – добавили также в пресс-службе.