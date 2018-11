Fox News поддержал иск CNN против Трампа

Телеканал США Fox News поддержал решение телекомпании CNN, которая подала иск против американского президента Дональда Трампа и его администрации из-за лишения аккредитации репортера.

«Fox News поддерживает CNN, принявшую юридические меры с целью восстановления пресс-аккредитации репортера при Белом доме», – заявил президент Fox News Джей Уоллес.

Он убежден, что американская секретная служба злоупотребила правом лишения пропусков аккредитованных журналистов. Уоллес оговорился, что не поддерживает «все более враждебный тон как президента, так и работников средств массовой информации» во время последних пресс-конференций, однако выступает за свободу СМИ, пишет ТАСС.

В решении о подаче иска CNN поддержали крупнейшие СМИ: Bloomberg, Associated Press, The New York Times, The Washington Post, NBC и другие. Все они, как и Fox News, готовы предоставить в суде свое экспертное мнение по поводу случившегося (не участвующее в процессе стороннее лицо может предложить суду в США свою помощь с экспертным мнением).

Напомним, журналиста CNN Джима Акосту выгнали из Белого дома после перепалки с Трампом. Американский президент раскритиковал журналиста за обращение с девушкой-модератором на пресс-конференции, которая пыталась отобрать у Акосты микрофон.

Также Трамп назвал CNN «врагами народа». Телеканал подал в суд на Трампа и нескольких человек из его администрации: пресс-секретаря Сару Сандерс, главу аппарата Белого дома Джона Келли, заместителя главы аппарата по коммуникациям Билла Шайна, директора секретной службы США Джозефа Клэнси и неназванного сотрудника секретной службы, который забрал пресс-карту у журналиста.

Несмотря на то, что Fox News всегда претендовал на звание нейтрального СМИ, телеканал чаще выставляет поступки республиканцев в положительном контексте, а демократов – в отрицательном. В частности из-за этого Fox News не раз вызывал критику Демократической партии. Хизер Науэрт, ведущую шоу Fox & Friends, которое Трамп называл «самым честным шоу», впоследствии назначили официальным представителем Госдепартамента США.