Трамп назвал журналистов CNN термином времен сталинских репрессий

Во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп устроил перепалку с журналистами CNN и назвал телеканал «врагами народа».

«CNN должен стыдиться того, что вы на них работаете. Вы грубая, ужасная личность, вы не должны работать на CNN», – заявил американский президент журналисту телеканала.

На попытку коллеги заступиться за журналиста Трамп ответил, что не является и его фанатом тоже, передает РИА «Новости».

«Когда вы сообщаете фейковые новости, вы враги народа», – сказал лидер США (в оригинале – the enemy of the people).

Несмотря на это, журналист CNN не стал передавать микрофон дальше и все же задал свои вопросы американскому лидеру. В итоге Трамп решил на них ответить.

В ходе конференции президенту задали вопрос о том, собирается ли он прекратить расследование спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года после получения большинства голосов в Сенате.

«Это плохо для нашей страны. Оно (расследование – прим. ВЗГЛЯД) должно закончиться», – ответил Трамп.

Он отметил, что давно мог прекратить это расследование, однако не считал нужным. Также президент добавил, что расследование является обманом.

6 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. Республиканцы потеряли большинство в палате представителей и потеряли несколько штатов, уступив демократам, однако сумели сохранить большинство в Сенате. При этом Трамп оценил итоги выборов как потрясающие и рассказал, что получает поздравления из разных стран в связи с победой на выборах.