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    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    15 комментариев
    11 апреля 2025, 11:06 • Новости дня

    Кремль подтвердил визит Уиткоффа в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.

    По словам Пескова, Уиткофф действительно находится в России, передает ТАСС.

    Однако информация о том, будет ли официальная встреча с президентом Владимиром Путиным, пока отсутствует.

    Песков подчеркнул, что если в графике президента появится встреча с Уиткоффом, Кремль своевременно проинформирует об этом.

    Ранее самолет, на борту которого находится Уиткофф, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге.

    10 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле

    МИД: Москва подняла вопрос о возврате дипсобственности в США и прямого авиасообщения

    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США в Стамбуле согласились разработать дорожную карту для решения вопросов о возврате российской дипсобственности, сообщил МИД России.

    Как сообщается на сайте МИД России, на переговорах в Стамбуле Россия и США обменялись нотами, закрепляющими обязательства содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также обсуждалось содействие в осуществлении взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

    Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипнедвижимости, принадлежащих России и конфискованных властями США. Стороны договорились разработать дорожную карту для восстановления доступа российским представителям с целью инспекции и оценки ущерба.

    Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость срочных практических шагов по данному вопросу. Также обсуждались вопросы визового порядка и режима передвижения дипломатов.

    Дарчиев призвал к активизации усилий по укреплению доверия и возобновлению прямого авиасообщения. Итоги консультаций включают решение проработать все предложения до нового раунда переговоров, сроки которого согласовываются.

    Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран.

    Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    В Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США, на которых Украина не обсуждалась.

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    10 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

    Госдепартамент США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк

    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США подтвердил информацию о предстоящей отставке посла США на Украине Бриджит Бринк, передает ТАСС. Официальное заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.

    Она добавила, что Бринк отлично справлялась со своими обязанностями, и пожелала послу успехов в дальнейшем.

    Бриджит Бринк обладает 25-летним опытом работы в дипломатии и является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Она свободно владеет русским языком, изучала также словацкий, сербский, грузинский и французский. В своей карьере она специализировалась на вопросах Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства, работала в посольствах в Узбекистане и Грузии.

    Бриджит Бринк была утверждена американскими сенаторами на должность посла Соединенных Штатов на Украине 19 мая 2022 года.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    10 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Госдеп потребовал от России освободить американского наемника

    Госдепартамент США призвал Россию освободить американского наемника Хаббарда

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США выразил намерение продолжать добиваться освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда, которому предъявлено обвинение в наемничестве в России, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США вновь обратился к России с призывом освободить американского гражданина Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, передает ТАСС.

    По словам Брюс Стивен Хаббард, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, находится под стражей в России уже почти три года. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американские власти продолжают усилия по его освобождению, а также других несправедливо, по мнению Вашингтона, задержанных американцев.

    Тэмми Брюс отметила, что американская сторона недавно осуществила обмен, освободив российского гражданина Артура Петрова, чтобы добиться возвращения в США Ксении Карелиной. Это свидетельствует о том, что диалог между странами продолжается, несмотря на продолжающуюся напряженность.

    По словам Брюс, президент США и госсекретарь Марко Рубио продолжат усилия по освобождению всех несправедливо задержанных американцев. Американские власти намерены и дальше обсуждать вопрос освобождения Хаббарда и других арестованных граждан с российскими коллегами.

    Ранее Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: в Россию вернулся бизнесмен Артур Петров, а в США – балерина Ксения Карелина.

    Напомним, Московский городской суд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В феврале 2022 года Хаббард вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая 1 тыс. долларов в месяц и служа в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области.

    Президент Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции.

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    10 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Дарья Григоренко

    Консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.

    Переговоры длились пять с половиной часов и проходили в российском генконсульстве. После завершения консультаций автомобиль с делегацией США покинул территорию российского генконсульства первым. Детали обсуждения не были обнародованы, передает ТАСС.

    Ранее знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.

    Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

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    10 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США осуществили обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого американская сторона получила Ксению Карелину, осужденную за участие в финансировании украинской армии, пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, обмен заключенными между Россией и США состоялся в четверг утром в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил возвращение в США Ксении Карелиной, приговоренной в России к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с донатом украинской армии.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что Карелина уже вернулась на родину. При этом Рэтклифф не раскрыл, кого отпустили США в рамках обмена.

    Источники издания отмечают, что в Россию был возвращен Артур Петров, арестованный за якобы нарушение экспортных ограничений.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен американца Марка Фогеля получил позитивный импульс для начала диалога между Россией и США.

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля привело к укреплению доверия между руководством России и США, как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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    11 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге
    Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, на борту которого находится специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге, следует из данных Flightradar.

    Самолет Уиткоффа, как сообщает трекинговый сервис, приземлился в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Пока неизвестно, каким образом будет протекать визит Стивена Уиткоффа и какие темы будут обсуждаться в рамках его визита. Официальные представители пока не прокомментировали данную информацию.

    Напомним, Уиткофф в пятницу направился в Россию с целью встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главной целью визита спецпосланника является обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Дарчиев: Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипломатических миссий обеих стран.

    Об этом заявил посол России в США, глава российской делегации на консультациях по вопросам работы посольств Александр Дарчиев, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Стороны обменялись официальными нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.

    Напомним, в четверг в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США.

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    10 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    ФСБ показала кадры обмена россиянина Петрова на Карелину из США
    ФСБ показала кадры обмена россиянина Петрова на Карелину из США
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России распространила видео, демонстрирующее обмен гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину, в котором показаны детали процесса обмена в приграничной зоне.

    ФСБ России опубликовала видео обмена Петрова, гражданина России, на гражданку США Карелину, передает ТАСС.

    В видео показаны моменты, когда Петров и Карелина пересекают границу под наблюдением представителей обеих сторон.

    Отмечается, что по прибытии Петров заявил, что не испытывает никаких жалоб, кроме усталости.

    «Два дня не спал. Особо жалоб нет. Только усталость», – отметил он.

    Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с пожертвованиями ВСУ.

    Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов подтвердил, что она была передана американской стороне и отправится в США через третью страну.

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    10 апреля 2025, 22:32 • Новости дня
    Госдеп назвал условие для улучшения отношений России и США

    Госдеп назвал первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    Без перемирия на Украине не стоит ожидать изменений в отношениях между США и Россией, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что без установления перемирия на Украине улучшения в отношениях с Россией ждать не стоит, передает ТАСС.

    Она отметила, что президент США ясно дал понять, что прекращение огня на Украине является главным вопросом в отношениях с Россией. Пока этот вопрос не будет решен, никакие другие темы обсуждаться не будут.

    Тэмми Брюс добавила, что США не хотят, чтобы процесс урегулирования на Украине затянулся на долгие месяцы. Она подчеркнула, что госсекретарь Марко Рубио ожидает, что в течение нескольких недель станет понятно, насколько серьезно настроена Россия по этому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима.

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    11 апреля 2025, 09:23 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Уиткофф направился в Россию на встречу с Путиным
    Спецпосланник Трампа Уиткофф направился в Россию на встречу с Путиным
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию с целью встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает портал Axios.

    Согласно данным сервиса Flightradar, спецпосланник президента США отправился в Россию, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что он встретится с президентом России в пятницу. Это будет возможная третья встреча Уиткоффа и Путина.

    Самолет Уиткоффа уже находится в пути. Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают, что главной целью визита спецпосланника является обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен американца Марка Фогеля получил позитивный импульс для начала диалога между Россией и США.

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля привело к укреплению доверия между руководством России и США, как заявил Уиткофф.

    Коментарии (0)
    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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    10 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Захарова подтвердила окончание переговоров России и США в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.

    «Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился», – сказала она, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.

    Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

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    10 апреля 2025, 12:10 • Новости дня
    Адвокат американки Карелиной подтвердил ее освобождение при обмене заключенными с США
    Адвокат американки Карелиной подтвердил ее освобождение при обмене заключенными с США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осужденная за государственную измену Ксения Карелина действительно освобождена в ОАЭ в ходе обмена заключенными между Россией и США, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

    Карелину освободили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключенными в США, сказал Мушаилов РИА «Новости».

    При этом защитник не сказал, на кого ее обменяли.

    Между тем, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Карелина имеет американское гражданство, она уже летит в самолете в Соединенные Штаты.

    Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с пожертвованиями ВСУ.

    Коментарии (0)
    10 апреля 2025, 15:41 • Новости дня
    Названа дата окончания переговоров России и США в Стамбуле

    Консультации делегаций России и США в Стамбуле завершатся в четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.

    «Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало», – отметил собеседник агентства.

    Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

    Делегации России и США отказались от заявлений для прессы в Стамбуле.

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА

    Страны Прибалтики получили болезненный щелчок по носу от Евросоюза: Брюссель отказался финансировать задуманный ими проект «антидронной стены» ради защиты от «агрессивной России». И это при том, что милитаристскую риторику прибалтийских стран в руководстве ЕС активно поддерживают. Почему же они не хотят в данном случае подкреплять ее живыми деньгами? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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