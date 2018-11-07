Трамп заявил о получении поздравлений от других стран в связи с «победой на выборах»

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает поздравления, в том числе из других стран, в связи с результатами состоявшихся накануне промежуточных выборов в конгресс США.

Трамп написал в Twitter, что получил поздравления «от очень многих по поводу нашей (республиканцев – прим. ВЗГЛЯД) большой победы прошлым вечером, в том числе от иностранных государств, которые ждут меня и надеются на торговые соглашения».

Он добавил, что теперь можно вернуться к работе и «достичь поставленных целей».

Президент США не уточнил, от каких именно стран он получил поздравления, отметив лишь, что это дружественные Вашингтону государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про «вмешательство русских хакеров» в выборы США. В среду сообщалось также, что российские сенаторы получили приглашение от американских коллег посетить США.

В США во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс.

По предварительным данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, но потеряли большинство в палате представителей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменят результаты выборов в США для России.